В центре Ростова перекроют движение транспорта 6 мая

Posted 5 мая 2022, 09:31
Published 5 мая 2022, 09:31
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
В мэрии сообщили, что запрет на проезд транспорта будет действовать с 07.00 до 12.00 мск в центре Ростова. Это связано с торжественной церемонией возложения гирлянды Славы к памятнику-стеле «Воинам – освободителям от немецко-фашистских захватчиков».
Автомобилисты в указанные выше часы не смогут проехать по участкам дороги от проспекта Театральный до улицы Верхненольная, а также по улице Каяни, переулкам Краснофлотский и Продольный.
Ранее стало известно, что в Ростове ограничат движение транспорта по проспекту Соколова в связи с прокладкой подземных инженерных сооружений. Движение там запретят до 23 июня.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]