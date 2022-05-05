В центре Ростова перекроют движение транспорта 6 мая

В мэрии сообщили, что запрет на проезд транспорта будет действовать с 07.00 до 12.00 мск в центре Ростова. Это связано с торжественной церемонией возложения гирлянды Славы к памятнику-стеле «Воинам – освободителям от немецко-фашистских захватчиков».