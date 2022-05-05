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Posted 5 мая 2022, 09:31

Published 5 мая 2022, 09:31

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

В центре Ростова перекроют движение транспорта 6 мая

5 мая 2022, 09:31
По каким улицам Ростова нельзя будет проехать автовладельцам в пятницу, 6 мая, рассказали в администрации города.

В мэрии сообщили, что запрет на проезд транспорта будет действовать с 07.00 до 12.00 мск в центре Ростова. Это связано с торжественной церемонией возложения гирлянды Славы к памятнику-стеле «Воинам – освободителям от немецко-фашистских захватчиков».

Автомобилисты в указанные выше часы не смогут проехать по участкам дороги от проспекта Театральный до улицы Верхненольная, а также по улице Каяни, переулкам Краснофлотский и Продольный.

Ранее стало известно, что в Ростове ограничат движение транспорта по проспекту Соколова в связи с прокладкой подземных инженерных сооружений. Движение там запретят до 23 июня.

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