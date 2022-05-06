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Posted 6 мая 2022, 16:46

Published 6 мая 2022, 16:46

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Ростовчане жалуются на превратившийся в болото пруд в парке Революции

6 мая 2022, 16:46
Жители Ростова пожаловались на состояние пруда в парке имени Октябрьской революции, об этом они пишут в соцсетях.

Пруд уже «зацвел» и превратился в болото. При этом там обитают лебеди.

«Вода очень быстро цветет, буквально там недели две назад были, всё чистенько было», - пишут очевидцы.

«Лебеди сдохнут от такой воды. Там ещё черепашки были, наверняка их больше нет», - сообщили обеспокоенные жители города.

Ранее стало известно, что в восточной части Таганрогского залива снизилась соленость воды. Это явление благоприятно для некоторых видов рыб, считают ученые.

#Общество#Новости
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