Рыбак подхватил опасную болезнь после укуса клеща в Ростовской области

Posted 6 мая 2022, 11:31
Published 6 мая 2022, 11:31
Modified 1 октября, 13:36
Updated 1 октября, 13:36
Сообщается, что мужчина рыбачил в прошлую пятницу, 29 апреля, на реке Маныч рядом с хутором Дальний Пролетарского района Ростовской области.
Там его укусил клещ. Он обратился после укуса в больницу, где были проведены исследования. Медики установили, что у мужчины крымская геморрагическая лихорадка.
Именно клещи являются переносчиками данного заболевания. Первые симптомы заболевания в зависимости от способа заражения вирусом могут появиться в срок от 1 до 13 дней. Данное заболевание может привести к летальному исходу.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, с начала года в больницах Ростовской области зарегистрировано 323 случая обращения пациентов с укусами клещей. Из этого числа 133 укуса пришлись на детей в возрасте до 14 лет.
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