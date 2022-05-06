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Posted 6 мая 2022, 11:31

Published 6 мая 2022, 11:31

Modified 1 октября, 13:36

Updated 1 октября, 13:36

Рыбак подхватил опасную болезнь после укуса клеща в Ростовской области

6 мая 2022, 11:31
Житель Новошахтинска во время рыбалки подхватил опасное заболевание, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Сообщается, что мужчина рыбачил в прошлую пятницу, 29 апреля, на реке Маныч рядом с хутором Дальний Пролетарского района Ростовской области.

Там его укусил клещ. Он обратился после укуса в больницу, где были проведены исследования. Медики установили, что у мужчины крымская геморрагическая лихорадка.

Именно клещи являются переносчиками данного заболевания. Первые симптомы заболевания в зависимости от способа заражения вирусом могут появиться в срок от 1 до 13 дней. Данное заболевание может привести к летальному исходу.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, с начала года в больницах Ростовской области зарегистрировано 323 случая обращения пациентов с укусами клещей. Из этого числа 133 укуса пришлись на детей в возрасте до 14 лет.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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