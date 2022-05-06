Схему движения изменили на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области в мае

Posted 6 мая 2022, 13:39
Published 6 мая 2022, 13:39
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Работы по ремонту полотна на трассе дорожные службы ведут в круглосуточном режиме. В общей сложности задействовано в работах пять подрядных компаний. Они ежедневно укатывают 10 тысяч тонн асфальтобетона.
Автомобилистов просят быть внимательными во время поездки по М-4 «Дон» и соблюдать ПДД.
Напомним, 2 мая в Ростовской области после ремонтных работ было открыто движение на Волгодонской развязке по путепроводу на 1074 км М-4 «Дон». Там отремонтированы опоры пролетных строений моста путепровода и заменено дорожное покрытие.
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