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Posted 6 мая 2022, 13:39

Published 6 мая 2022, 13:39

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Схему движения изменили на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области в мае

6 мая 2022, 13:39
Из-за ремонта дорожного покрытия на некоторых участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области введена временная схема организации дорожного движения, сообщили в облправительстве.

Работы по ремонту полотна на трассе дорожные службы ведут в круглосуточном режиме. В общей сложности задействовано в работах пять подрядных компаний. Они ежедневно укатывают 10 тысяч тонн асфальтобетона.

Автомобилистов просят быть внимательными во время поездки по М-4 «Дон» и соблюдать ПДД.

Напомним, 2 мая в Ростовской области после ремонтных работ было открыто движение на Волгодонской развязке по путепроводу на 1074 км М-4 «Дон». Там отремонтированы опоры пролетных строений моста путепровода и заменено дорожное покрытие.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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