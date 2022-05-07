Прокуратура заставила чиновников в Ростовской области отремонтировать дороги

Posted 7 мая 2022, 06:54
Published 7 мая 2022, 06:54
Modified 1 октября, 13:23
Updated 1 октября, 13:23
Ямы и выбоины были на дорогах в переулках Пупкова и Шмутовой, а также на улице Главной. Они могли привести к дорожно-транспортным происшествиям, говорится в сообщении. В ДТП могли пострадать автовладельцы, пассажиры и пешеходы.
Чиновники игнорировали то, в каком состоянии находятся дороги в городе. Однако теперь главе администрации Волгодонска внесено представление. А в суд был направлен иск, согласно которому чиновники должны привести дорожное покрытие в порядок. Суд удовлетворил исковые требования надзорного органа.
Ранее ростовская прокуратура в ходе проверок выявила на детских площадках опасные качели. Кроме того, было установлено, что большинству площадок для детей в Ростове требуется ремонт. Среди наиболее частых дефектов проверяющие отметили: сломанные механизмы, плохое покрытие и надписи на детских сооружениях.
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