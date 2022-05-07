Прокуратура заставила чиновников в Ростовской области отремонтировать дороги

Ямы и выбоины были на дорогах в переулках Пупкова и Шмутовой, а также на улице Главной. Они могли привести к дорожно-транспортным происшествиям, говорится в сообщении. В ДТП могли пострадать автовладельцы, пассажиры и пешеходы.