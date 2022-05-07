Топ-10 самых богатых депутатов Законодательного Собрания Ростовской области

Вторым в рейтинге стал Арутюн Сурмалян, который задекларировал доход в размере 99,2 миллионов рублей. В долевой собственности у него оказался земельный участок под строительство гостиниц. При этом ранее его компания «Интер Ойл» получила участок земли под жилую застройку в центре донской столицы. Помимо этого в собственности у депутата есть и другие земельные участки, дома и даже канализация.