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Posted 8 мая 2022, 07:40

Published 8 мая 2022, 07:40

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

В Ростове для концерта для ветерана войны использовали автовышку днем 7 мая

8 мая 2022, 07:40
В Ростове-на-Дону придумали оригинальный способ поздравить с праздником ветерана ВОВ Анну Фролову, сообщили в горадминистрации.

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, для участницы войны устроили концерт. Она проживает на седьмом этаже и для поздравления задействовали пожарный автоподъемник.

«Солисты исполнили известные песни военных лет. Необычный концерт также посетили соседи», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что все присутствующие подпевали певцам. Ветеран поблагодарила всех, кто устроил для нее праздник.

Напомним, что выставки, концерты и другие сюрпризы приготовили для жителей Ростова-на-Дону к 9 мая.

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