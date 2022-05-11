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Posted 11 мая 2022, 13:13

Published 11 мая 2022, 13:13

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Хирурги из Ростова-на-Дону пришили палец восьмилетнему мальчику после травмы

11 мая 2022, 13:13
В Ростове-на-Дону хирургам удалось спасти палец ребенку, который получил травму, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Помочь восьмилетнему мальчику удалось спасти в больнице № 20, где появился новый операционный микроскоп за 21 миллион рублей. При помощи него можно проводить высокотехнологичные операции.

Оборудование позволяет сохранять ампутированные конечности и пересаживать комплексы тканей. Аналогичную помощь оказали и юному пациенту.

«Мальчик из-за травмы потерял фалангу пальца и был доставлен в больницу. Но палец удалось в итоге спасти», — уточнил Логвиненко.

Хирурги восстановили костную ткань, сосуды, сухожилия и нервы.

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