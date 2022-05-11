Звезда советского футбола Александр Мирзоян: Футбол должен изолироваться от политики

Posted 11 мая 2022,, 16:18
Published 11 мая 2022,, 16:18
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, экс-футболист считает этот шаг несправедливым. Мирзоян надеется, что такое недоразумение будет исправлено как можно скорее.
По словам собеседника NEWS.ru, изолировать футбол неправильно. Напротив, футбол должен быть отделен от политики. При этом российская команда не нарушила ни один пункт устава УЕФА. Но принятое в ее отношении решение было ожидаемо.
Ранее Россия уже страдала от подобных прецедентов, когда страну отстраняли от участия в международных соревнованиях, лишали права выступать на Олимпийских играх под флагом и гимном РФ. Мирзоян отмечает: в мире сложилась такая ситуация, что Россию хотят изолировать во всех сферах. Спортсмен надеется, что такие меры продлятся недолго и наша страна все же сможет вернуться в профессиональный спорт на международном уровне. Он также напоминает, что ранее, когда США бомбили Югославию и Ирак, американских спортсменов никто не отстранял от состязаний и никак не ущемлял. Поэтому и сейчас футбол не должен иметь отношение к политике.
Мирзоян призывает футболистов не останавливаться в развитии, продолжая интенсивно тренироваться, чтобы к моменту возвращения на международную арену показать высочайшие результаты. Также он заявил о необходимости продолжать отстаивать свои права в международных судебных инстанциях.
Эксперт считает, что наши футболисты не должны терять боевого настроя, продолжать хорошо проявлять себя. Он призывает усердно трудиться над своим мастерством и функционерам, так как игроки имеют большое поле для деятельности и способны реформировать чемпионат, сделать его более привлекательным, более плотным. К тому времени, как дисквалификация России будет отменена, наши футбольные клубы должны быть сильнее и успешнее, чем сейчас. Для этого необходимо продолжать вести матчи сборной РФ на высочайшем уровне, добавил он.
2 мая стало известно, что УЕФА продлил отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований на сезон 2022 / 2023. Из этого вытекает, что российские клубы не будут участвовать в еврокубках, а сборная не сыграет в Лиге наций.
В первых числах марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Глава организации Александер Чеферин заявил, что сожалеет о таком решении. Он также отметил, что не хотел применять санкции к российским футболистам.