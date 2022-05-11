Звезда советского футбола Александр Мирзоян: Футбол должен изолироваться от политики

Ранее Россия уже страдала от подобных прецедентов, когда страну отстраняли от участия в международных соревнованиях, лишали права выступать на Олимпийских играх под флагом и гимном РФ. Мирзоян отмечает: в мире сложилась такая ситуация, что Россию хотят изолировать во всех сферах. Спортсмен надеется, что такие меры продлятся недолго и наша страна все же сможет вернуться в профессиональный спорт на международном уровне. Он также напоминает, что ранее, когда США бомбили Югославию и Ирак, американских спортсменов никто не отстранял от состязаний и никак не ущемлял. Поэтому и сейчас футбол не должен иметь отношение к политике.