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Posted 12 мая 2022, 06:39

Published 12 мая 2022, 06:39

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Минцифры РФ просит ограничить банковскую комиссию за оплату связи до 1%

12 мая 2022, 06:39
В Банк России и Минэкономразвития поступило обращение от Минцифры с просьбой сделать банковскую комиссию для сотовых операторов (за прием платежей) на уровне 1%.

В редакции iz.ru ознакомились с документом.Речь в нем идет о приеме платежей за услуги связи, «в том числе с использованием электронного средства платежа». Это, в первую очередь, сайты и приложения банков.

В Центробанке подтвердили получение письма и заявили, что ответ дадут в установленном порядке. В Минэке также сообщили о том, что с документом ознакомлены. Также в ведомстве отметили, что одобряют инициативу.

В свою очередь, Минцифры говорит о том, что нужно единое комиссионное вознаграждение за прием таких платежей, причем вне зависимости от того, есть ли у абонента платежная карта.

#Общество#Новости
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