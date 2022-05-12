Минцифры РФ просит ограничить банковскую комиссию за оплату связи до 1%

Posted 12 мая 2022, 06:39
Published 12 мая 2022, 06:39
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
В редакции iz.ru ознакомились с документом.Речь в нем идет о приеме платежей за услуги связи, «в том числе с использованием электронного средства платежа». Это, в первую очередь, сайты и приложения банков.
В Центробанке подтвердили получение письма и заявили, что ответ дадут в установленном порядке. В Минэке также сообщили о том, что с документом ознакомлены. Также в ведомстве отметили, что одобряют инициативу.
В свою очередь, Минцифры говорит о том, что нужно единое комиссионное вознаграждение за прием таких платежей, причем вне зависимости от того, есть ли у абонента платежная карта.