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Posted 12 мая 2022, 07:26

Published 12 мая 2022, 07:26

Modified 1 октября, 12:48

Updated 1 октября, 12:48

Сотрудник птицефабрики пойдет под суд после отравления 148 детей в Батайске

12 мая 2022, 07:26
После массового отравления несовершеннолетних в детском саду в Батайске перед судом предстанет сотрудник птицефабрики, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, летом прошлого года в батайском детском саду отравились дети. Тогда в отравлении несовершеннолетних обвинили повара. Однако позже в супе, который она сварила детям, нашли бактерии сальмонеллы.

Следователям удалось установить, что начальник ветеринарно-санитарного отдела птицефабрики, которая поставляла куриные яйца для учреждения, не проводил должным образом надзор на производстве. Это стало причиной того, что яйца были заражены бактерией сальмонелла.

В итоге в местном детском саду отравились 148 воспитанников. У них была высокая температура, рвота и диарея.

#Общество#Новости
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