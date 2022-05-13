Комбат ДНР Ходаковский поблагодарил МВД за расследование поборов с ополченцев на Дону

Posted 13 мая 2022, 06:21
Published 13 мая 2022, 06:21
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Ранее Ходаковский заявил, что сотрудникам ГИБДД пришлось заплатить пять тысяч рублей, чтобы они пропустили военных. Последние везли необходимое для ДНР оборудование.
По словам комбата, правоохранители угрожали доставить их в деревню на опрос, если те не заплатят. Из-за этого он и рассказал публично о ситуации.
Это не осталось незамеченным и проверки начали следствие, а также полиция. Ходаковский поблагодарил всех за это.
«МВД начало рыть и делает это хорошо. Даже на меня вышло, так что справедливость существует. Спасибо за реакцию», — заявил комбат.