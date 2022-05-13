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Posted 13 мая 2022, 06:21

Published 13 мая 2022, 06:21

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Комбат ДНР Ходаковский поблагодарил МВД за расследование поборов с ополченцев на Дону

Комбат ДНР Ходаковский поблагодарил МВД за расследование поборов с ополченцев на Дону

13 мая 2022, 06:21
Фото: 1MI.
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский выразил благодарность за поступившую реакцию после его жалоб на сотрудников ГИБДД в Ростовской области, говорится в его Telegram-канале.

Ранее Ходаковский заявил, что сотрудникам ГИБДД пришлось заплатить пять тысяч рублей, чтобы они пропустили военных. Последние везли необходимое для ДНР оборудование.

По словам комбата, правоохранители угрожали доставить их в деревню на опрос, если те не заплатят. Из-за этого он и рассказал публично о ситуации.

Это не осталось незамеченным и проверки начали следствие, а также полиция. Ходаковский поблагодарил всех за это.

«МВД начало рыть и делает это хорошо. Даже на меня вышло, так что справедливость существует. Спасибо за реакцию», — заявил комбат.

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