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Posted 13 мая 2022, 14:40

Published 13 мая 2022, 14:40

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

«За какие заслуги»: ростовчане интересуются, откуда у судей такие огромные зарплаты

«За какие заслуги»: ростовчане интересуются, откуда у судей такие огромные зарплаты

13 мая 2022, 14:40
Фото: 1MI.
Заработок председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой составил 5,07 миллиона рублей в 2021 году, что удивило местных жителей, заявили они в соцсетях.

Золотарева также имеет квартиру и гараж, но автомобиля у нее не оказалось. Доход зампредседателя Фариды Калюжиной составил 3,4 миллиона рублей.

Судья Алексей Харьковской смог заработать за этот период шесть миллионов, у него есть участок, дом, квартира. Из машин он предпочитает Toyota.

Судья Светлана Афанасьева задекларировала доход 2,8 миллиона рублей. Пользователи в соцсетях посчитали эти заработки слишком большими.

«А почему у них такие огромные зарплаты? За какие такие заслуги?», — пишут ростовчане.

«Да, любят нищие люди рассматривать чужие доходы — хлебом не корми. Появляется вопрос, кому и зачем нужно это обсуждение?», — заявили местные жители.

«Денег куры не клюют - а в глазах у них никакой радости», — говорится в комментариях.

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#Экономика#Новости
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