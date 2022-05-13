«За какие заслуги»: ростовчане интересуются, откуда у судей такие огромные зарплаты

Posted 13 мая 2022, 14:40
Published 13 мая 2022, 14:40
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Золотарева также имеет квартиру и гараж, но автомобиля у нее не оказалось. Доход зампредседателя Фариды Калюжиной составил 3,4 миллиона рублей.
Судья Алексей Харьковской смог заработать за этот период шесть миллионов, у него есть участок, дом, квартира. Из машин он предпочитает Toyota.
Судья Светлана Афанасьева задекларировала доход 2,8 миллиона рублей. Пользователи в соцсетях посчитали эти заработки слишком большими.
«А почему у них такие огромные зарплаты? За какие такие заслуги?», — пишут ростовчане.
«Да, любят нищие люди рассматривать чужие доходы — хлебом не корми. Появляется вопрос, кому и зачем нужно это обсуждение?», — заявили местные жители.
«Денег куры не клюют - а в глазах у них никакой радости», — говорится в комментариях.