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Posted 13 мая 2022, 17:38

Published 13 мая 2022, 17:38

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Жителя Ростовской области, расстрелявшего двоих мужчин, задержали в Москве

Жителя Ростовской области, расстрелявшего двоих мужчин, задержали в Москве

13 мая 2022, 17:38
Фото: 1MI
Обвиненного в федеральный розыск жителя Ростовской области нашли в Москве 7 мая, сообщается на сайте СУ СКР по Ростовской области.

39-летнему мужчине было вынесено обвинение по двум статьям - незаконный оборот оружия и покушение на убийство.

По данным следствия, три года назад он выстрелил в двух жителей города Шахты. Отмечается, что конфликт между стрелявшим и пострадавшими возник на фоне личной неприязни.

Кроме того, было установлено, что скрывающийся долгое время мужчина был замешан еще в ряде преступлений, среди которых кража и причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент он находится под стражей.

Ранее в донской столице полицейские задержали ОПГ, на счету которой 17 грабежей, убийство и изнасилование. Банда промышляла квартирными кражами и угонами автомобилей.

#Анна Смирнова#Новости
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