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Posted 14 мая 2022, 08:45

Published 14 мая 2022, 08:45

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Ковалев рассказал, опасно ли пить воду из-под крана в Ростовской области

14 мая 2022, 08:45
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев ответил на вопрос о том, опасно ли пить воду из-под крана, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

В Интернете появилось много информации об угрозе распространения холеры. Неизвестные распространяют фейки о том, что опасно пить воду из-под крана.

У Ковалева поинтересовались, можно ли заболеть при употреблении этой воды. Он заявил, что в апреле отобрали более тысячи проб для проверок.

«Ни в одной не было обнаружено патогенных организмов. Вода из кранов совершенно безопасна», — прокомментировал Ковалев.

Он добавил, что в случае проявления кишечной инфекции необходимо обращаться к врачу.

До этого Ковалев прокомментировал ситуацию с холерой.

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