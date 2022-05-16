rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2022, 09:43

Published 16 мая 2022, 09:43

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Число новых случаев коронавируса возросло в Ростовской области на 131

Число новых случаев коронавируса возросло в Ростовской области на 131

16 мая 2022, 09:43
Фото: 1MI.
В Ростовской области вновь стали выявлять более 100 случаев заражения коронавирусной инфекции после снижения в начале мая, следует из данных облправительства.

Так, по состоянию на 16 мая в регионе был зарегистрирован 131 заболевший COVID-19. Общее число случаев заражения в области увеличилось до 374608.

Возросла также география новых случаев. Новые инфицированные зарегистрированы в 35 городах и районах региона.

В регионе за прошедшие сутки скончался от коронавируса 80-летний мужчина, у которого были хронические заболевания.

Напомним, 47 новых случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано в Ростовской области 11 мая. Жертвами ковида стали два человека.

Материалы по теме
Заболеваемость коронавирусом подскочила в Ростовской области в мае
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика