Число новых случаев коронавируса возросло в Ростовской области на 131

Posted 16 мая 2022, 09:43
Published 16 мая 2022, 09:43
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Так, по состоянию на 16 мая в регионе был зарегистрирован 131 заболевший COVID-19. Общее число случаев заражения в области увеличилось до 374608.
Возросла также география новых случаев. Новые инфицированные зарегистрированы в 35 городах и районах региона.
В регионе за прошедшие сутки скончался от коронавируса 80-летний мужчина, у которого были хронические заболевания.
Напомним, 47 новых случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано в Ростовской области 11 мая. Жертвами ковида стали два человека.