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Posted 16 мая 2022,, 19:09

Published 16 мая 2022,, 19:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Идею Собянина о возобновлении выпуска авто "Москвич" назвали утопической

16 мая 2022, 19:09
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал утопическим предложение мэра Москвы Сергея Собянина возобновить производство легковых автомобилей под маркой “Москвич”.

NEWS.ru пишет, что по мнению эксперта производство моделей такого рода невозможно, поскольку они не соответствуют современным требованиям безопасности и экологии. Также Хайцеэр отметил, что для выпуска не будет хватать комплектующих и подчеркнул, что сейчас не хватает запчастей для сборки “Гранты”, а о “Москвиче”, сборка которого остановилась пятнадцать лет назад и говорить не стоит.

По его словам, автомобили марки “Москвич” даже в 90-е годы плохо комплектовались - с конвейера выходили машины без сидений и рулей, а наибольшую ценность имели авто, оснащенные двигателем ВАЗа, а не родным. При этом ранее “Москвичи” не создавались в СССР. За основу брали разработки “Рено”, но негласно.

Эксперт подытожил, что вернуться к прошлому невозможно и ни один российский автомобиль не был достаточно хорош, а представлял собой постоянно ломающийся конструктор.

Напомним, утром 16 мая Сергей Собянин сообщил, что Москва намерена забрать на баланс российские активы “Рено” и возобновить производство автомобилей под брендом “Москвич”.

#Общество#Новости
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