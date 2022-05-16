Идею Собянина о возобновлении выпуска авто "Москвич" назвали утопической

Posted 16 мая 2022,, 19:09
Published 16 мая 2022,, 19:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
NEWS.ru пишет, что по мнению эксперта производство моделей такого рода невозможно, поскольку они не соответствуют современным требованиям безопасности и экологии. Также Хайцеэр отметил, что для выпуска не будет хватать комплектующих и подчеркнул, что сейчас не хватает запчастей для сборки “Гранты”, а о “Москвиче”, сборка которого остановилась пятнадцать лет назад и говорить не стоит.
По его словам, автомобили марки “Москвич” даже в 90-е годы плохо комплектовались - с конвейера выходили машины без сидений и рулей, а наибольшую ценность имели авто, оснащенные двигателем ВАЗа, а не родным. При этом ранее “Москвичи” не создавались в СССР. За основу брали разработки “Рено”, но негласно.
Эксперт подытожил, что вернуться к прошлому невозможно и ни один российский автомобиль не был достаточно хорош, а представлял собой постоянно ломающийся конструктор.
Напомним, утром 16 мая Сергей Собянин сообщил, что Москва намерена забрать на баланс российские активы “Рено” и возобновить производство автомобилей под брендом “Москвич”.