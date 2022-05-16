Идею Собянина о возобновлении выпуска авто "Москвич" назвали утопической

NEWS.ru пишет, что по мнению эксперта производство моделей такого рода невозможно, поскольку они не соответствуют современным требованиям безопасности и экологии. Также Хайцеэр отметил, что для выпуска не будет хватать комплектующих и подчеркнул, что сейчас не хватает запчастей для сборки “Гранты”, а о “Москвиче”, сборка которого остановилась пятнадцать лет назад и говорить не стоит.