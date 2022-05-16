Под Ростовом нашли древние не разграбленные захоронения бронзового века

Posted 16 мая 2022, 09:13
Published 16 мая 2022, 09:13
Modified 1 октября, 13:20
Updated 1 октября, 13:20
Занимались раскопками археологи из Калмыкии. Они исследовали два кургана на окраине Гусева, которые известны под названием Харин Яр.
Там были найдены не разграбленные захоронения. Это останки человеческих скелетов, сосуды, выполненные из керамики. В таких сосудах хранилась заупокойная пища. Кроме того, в курганах были обнаружены нож-скребок и череп быка. По предположению археологов, найденные кости и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам.
В будущем эти находки могут пополнить коллекцию экспонатов Ростовского исторического музея.
Ранее в Таганроге при расчистке фонтана были обнаружены предметы, принадлежащие немецким военным времен Великой Отечественной войны.
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