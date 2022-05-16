Под Ростовом нашли древние не разграбленные захоронения бронзового века

Там были найдены не разграбленные захоронения. Это останки человеческих скелетов, сосуды, выполненные из керамики. В таких сосудах хранилась заупокойная пища. Кроме того, в курганах были обнаружены нож-скребок и череп быка. По предположению археологов, найденные кости и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам.