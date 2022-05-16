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Posted 16 мая 2022, 14:20

Published 16 мая 2022, 14:20

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Заместителя главврача ростовского онкодиспансера уличили в получении крупных взяток

16 мая 2022, 14:20
В Ростове-на-Дону заключили под стражу заместителя главного врача областного онкодиспансера, заявили в областном УСКР.

Следствие установило, что с 2021 по 2022 годы обвиняемая неоднократно незаконно брала деньги. При этом суммы оказались внушительными, с человека - от 100 тысяч до 160 тысяч рублей.

«Деньги передавали пациенты и их близкие, чтобы решить вопрос с госпитализацией. Также им назначали лечение дорогими препаратами», — говорится в публикации.

В отношении сотрудницы завели уголовное дело, ее заключили под стражу. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее стали известны подробности массового ареста сотрудников ДПС в Ростове за взятки.

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