Заместителя главврача ростовского онкодиспансера уличили в получении крупных взяток

Posted 16 мая 2022, 14:20
Published 16 мая 2022, 14:20
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
Следствие установило, что с 2021 по 2022 годы обвиняемая неоднократно незаконно брала деньги. При этом суммы оказались внушительными, с человека - от 100 тысяч до 160 тысяч рублей.
«Деньги передавали пациенты и их близкие, чтобы решить вопрос с госпитализацией. Также им назначали лечение дорогими препаратами», — говорится в публикации.
В отношении сотрудницы завели уголовное дело, ее заключили под стражу. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
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