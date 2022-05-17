Экс-полковника Захарченко из Ростовской области признали виновным в деле о взятках

Posted 17 мая 2022, 11:23
Published 17 мая 2022, 11:23
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
Решение вынес Пресненский суд в Москве. Сторона обвинения просит для фигуранта 17 лет колонии и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Пока судья зачитывает приговор. Между тем, следствие установило, что Захарченко в течение 10 лет брал деньги за помощь преступной группе.
Захарченко задержали еще в 2016 году и осудили за коррупцию. Он получил 12,5 года заключения. О бывшем полковнике узнала вся страна после того, как в квартире его сестры нашли девять миллиардов рублей. Откуда взялись эти деньги, он объяснить не смог.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]