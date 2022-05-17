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Posted 17 мая 2022, 11:23

Published 17 мая 2022, 11:23

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Экс-полковника Захарченко из Ростовской области признали виновным в деле о взятках

17 мая 2022, 11:23
Уроженца Ростовской области, бывшего полковника Дмитрия Захарченко суд признал виновным по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, прозвучало в суде.

Решение вынес Пресненский суд в Москве. Сторона обвинения просит для фигуранта 17 лет колонии и штраф в размере 500 миллионов рублей.

Пока судья зачитывает приговор. Между тем, следствие установило, что Захарченко в течение 10 лет брал деньги за помощь преступной группе.

Захарченко задержали еще в 2016 году и осудили за коррупцию. Он получил 12,5 года заключения. О бывшем полковнике узнала вся страна после того, как в квартире его сестры нашли девять миллиардов рублей. Откуда взялись эти деньги, он объяснить не смог.

Ранее в Новочеркасске борец с коррупцией попался на вымогательстве и взятке в 2021 году.

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