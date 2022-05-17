Экс-полковника Захарченко из Ростовской области признали виновным в деле о взятках

Захарченко задержали еще в 2016 году и осудили за коррупцию. Он получил 12,5 года заключения. О бывшем полковнике узнала вся страна после того, как в квартире его сестры нашли девять миллиардов рублей. Откуда взялись эти деньги, он объяснить не смог.