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Posted 17 мая 2022, 14:07

Published 17 мая 2022, 14:07

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

В спецоперации на Украине погиб 21-летний десантник Никитин из Ростовской области

17 мая 2022, 14:07
Уроженец Ростовской области Павел Никитин принял участие в спецоперации на Украине, но живым домой не вернулся, пишет Donday.

Никитин появился на свет в селе Маргаритово, которое расположено в Азовском районе. Он решил стать контрактником и попал в ВДВ, служба проходила в Туле.

«В конце февраля боец отправился на Украину, где и погиб. В конце апреля он получил смертельное ранение», — пишет издание.

Отмечается, что похороны прошли 1 мая в родном селе. Военнослужащий был награжден посмертно.

Ранее в Кремле заявили о необходимости укрепления безопасности в Ростовской области. Сейчас донской регион принимает беженцев, которые уезжают из ДНР и ЛНР из-за боязни агрессии со стороны Украины.

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