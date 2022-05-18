Дело о массовом отравлении детей в лагере Волгодонска направили в суд

Posted 18 мая 2022, 15:27
Published 18 мая 2022, 15:27
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
В августе прошлого года 24 спортсмена в возрасте до 18 лет прибыли в Волгодонск в центр загородного отдыха. Детей покормили, после чего они почувствовали недомогание.
Шестерых пришлось госпитализировать, остальные лечились амбулаторно. Выяснилось, что причиной отравления стали некачественные продукты, это подтвердила экспертиза.
«В пище оказались бактерии, а у двух работников обнаружили норовирус второго генотипа. Еду готовили люди без образования и прохождения медосмотра», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что за питание отвечали директор и его заместитель. Сейчас уголовное дело направили в суд.
Добавим, что дети приезжали на тренировочные сборы по фехтованию.
Ранее стало известно, что сотрудник птицефабрики пойдет под суд после отравления 148 детей в Батайске