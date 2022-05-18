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Posted 18 мая 2022, 17:18

Published 18 мая 2022, 17:18

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

«По нанотехнологиям»: ростовчане высмеяли укладку асфальта в лужи

«По нанотехнологиям»: ростовчане высмеяли укладку асфальта в лужи

18 мая 2022, 17:18
Фото: 1MI
В Ростове зафиксирован случай укладки асфальта в лужи, которые образовались после ливня, об этом очевидцы пишут в соцсетях.

Некоторые жители донской столицы иронично замечают, что асфальт дорожники кладут «по нанотехнологиям».

«Ждали целый месяц этого дождливого дня», - считает еще один житель Ростова.

Ростовчане считают, что дорожники люди подневольные. Они делают то, что им сказали.

«А чё? Они же не сахарные, не раскиснут, могут работать под дождем», - пишет горожанин.

Ранее министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев рассказал, что в регионе будет произведен дополнительный ямочный ремонт на дорогах, поскольку объемы его проведения в отдельных районах были специально занижены.

#Общество#Новости
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