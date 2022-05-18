«По нанотехнологиям»: ростовчане высмеяли укладку асфальта в лужи

Posted 18 мая 2022, 17:18
Published 18 мая 2022, 17:18
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
Некоторые жители донской столицы иронично замечают, что асфальт дорожники кладут «по нанотехнологиям».
«Ждали целый месяц этого дождливого дня», - считает еще один житель Ростова.
Ростовчане считают, что дорожники люди подневольные. Они делают то, что им сказали.
«А чё? Они же не сахарные, не раскиснут, могут работать под дождем», - пишет горожанин.
Ранее министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев рассказал, что в регионе будет произведен дополнительный ямочный ремонт на дорогах, поскольку объемы его проведения в отдельных районах были специально занижены.
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