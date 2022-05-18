Проснуться у стриптизерши или в психбольнице: какие развлечения предлагают в Ростове

Posted 18 мая 2022, 04:12
Published 18 мая 2022, 04:12
Modified 1 октября, 13:36
Updated 1 октября, 13:36
В Ростове есть квесты различной направленности, в том числе предназначенные не только развеселить клиента, но и напугать. Это целые комнаты ужасов, построенные в обычных помещениях.
Существуют и другие тематические локации, в том числе тюрьмы, психбольница и обычные комнаты с загадками.
Так называется один из квестов в Ростове, в который могут играть от двух до четырех человек. Стоимость составляет до 2,5 тысячи рублей.
«Вы тусили в стрипбаре и стриптизерша пригласила к себе домой, однако у вашего босса свои планы, он дает задание выкрасть из сейфа компромат на конкурента. У тебя есть 60 минут, действуй», — говорится в легенде.
Поэтому участников ждет увлекательное путешествие длительностью час. Однако попасть в комнату смогут только люди старше 18 лет.
Этот тип приключений более напряженный и страшный, зато он надолго останется в памяти. Согласно сценарию, игрок оказывается пациентом психиатрической больницы, из которой нужно сбежать.
«Квест начинается с вашего пробуждения в психиатрической лечебнице с диагнозом „шизофрения“. Ваши крики и мольбы никто не услышит. Через 60 минут вы отправитесь на лоботомию, после которой уже никогда не сможете вернуться к привычной жизни. Успеете сбежать за 60 минут?», — говорится в описании.
Стоимость такого путешествия составляет 2,5 тысячи рублей.
Судя по названию, этот квест заставит бояться уже с самого начала. Игроки окажутся в заброшенном отеле, где, по легенде, каждую ночь дети постояльцев наверху играют с кем-то в куклы в своем шалаше и летают.
Всем, кто окажется в этой локации, пообещали свет лампы, бесконечную тьму, окутывающий туман и тщетные поиски выхода. И во всем этом предстоит разобраться.
Этот квест относится к разделу семейных, игра понравится не только детям, но и взрослым. По сюжету, игрок оказывается в команде супергероев, в которой также есть Железный человек, капитан Америка, Тор и Халк.
Противники выкрали важный артефакт, и мир находится под угрозой. Поэтому есть всего 60 минут, чтобы спасти человечество.
В этих квестах упор сделали на компьютерные VR-технологии и спецэффекты. Для того, чтобы попасть в виртуальную реальность, игрок получит очки, контроллеры, датчики.
Все желающие смогут отправиться в межгалактический полет или путешествие в фантастические миры.
Так, в одном из квестов предстоит сражаться в роли эльфийского лучника. Необходимо защитить замок, который хотят захватить орки и гоблины, а над головой будут пролетать драконы.
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