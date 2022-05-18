Проснуться у стриптизерши или в психбольнице: какие развлечения предлагают в Ростове

«Квест начинается с вашего пробуждения в психиатрической лечебнице с диагнозом „шизофрения“. Ваши крики и мольбы никто не услышит. Через 60 минут вы отправитесь на лоботомию, после которой уже никогда не сможете вернуться к привычной жизни. Успеете сбежать за 60 минут?», — говорится в описании.