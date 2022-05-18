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Posted 18 мая 2022, 14:00

Published 18 мая 2022, 14:00

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Работающий на газу транспорт назвали опасным в Ростове-на-Дону

18 мая 2022, 14:00
В Ростове-на-Дону транспорт, который работает на газомоторном топливе, представляет угрозу для людей, заявил представитель «Опоры России» Алексей Березовский.

Это стало известно на встрече с прокурором Ростова Олегом Фрикелем. Березовский заявил, что в машинах и автобусах газовое оборудование не обслуживается должным образом.

«В какой-то момент оборудование может сломаться. В худшем случае произойдет взрыв, что может унести человеческие жизни», — пишет Donnews со ссылкой на слова Березовского.

Он напомнил о проекте по переводу транспорта на газомоторное топливо. По его словам, количество таких машин и автобусов растет, а ответственные лица не следят за их состоянием.

Ранее появилась информация, что новые автобусы на газе в Ростове остались без запчастей из-за санкций.

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