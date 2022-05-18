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Posted 18 мая 2022, 17:06

Published 18 мая 2022, 17:06

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Раненных боевиков с «Азовстали» доставили в больницу на границе с Ростовской областью

18 мая 2022, 17:06
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Получившие ранения националисты с «Азовстали», сдавшиеся 16 и 17 мая, проходят лечение в больнице Новоазовска, который расположен у границы Ростовской области, сообщает Минобороны России.

Украинские военные лежат в больничных палатах по несколько человек. Они ни на что не жалуются. Некоторые из них благодарят врачей за своевременно оказанную медицинскую помощь.

По словам пленных военных, отношение персонала к ним нормальное, никаких моральных и психологических воздействий на них не оказывается. Также пациенты говорят, что их кормят.

Ранее эрудит и депутат ГД РФ Анатолий Вассерман заявил, что боевиков «Азовстали» нельзя обменивать. Он пояснил, что Киев уже демонстрировал свои возможности по захвату заложников в необходимом ему количестве. По мнению депутата, пленных нужно судить.

#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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