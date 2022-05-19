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Posted 19 мая 2022, 04:20

Published 19 мая 2022, 04:20

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Девушка в Ростовской области избила пони, который сбросил ребенка

19 мая 2022, 04:20
В Ростовской области девушка ногами и руками избила пони, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в Шахтах на одной из улиц. Пострадало животное, которое используют в качестве развлечения и способа заработка.

По словам горожан, оно скинуло ребенка во время катания. Из-за этого владелица пони начала его избивать.

«Данным случаем уже занимаются зоозащитники. Катая детей на пони, помните, как обращаются с животными», — говорится в публикации.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок девушки. Они призвали привлечь ее к ответственности.

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