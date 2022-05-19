Девушка в Ростовской области избила пони, который сбросил ребенка

Posted 19 мая 2022, 04:20
Published 19 мая 2022, 04:20
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Происшествие случилось в Шахтах на одной из улиц. Пострадало животное, которое используют в качестве развлечения и способа заработка.
По словам горожан, оно скинуло ребенка во время катания. Из-за этого владелица пони начала его избивать.
«Данным случаем уже занимаются зоозащитники. Катая детей на пони, помните, как обращаются с животными», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок девушки. Они призвали привлечь ее к ответственности.