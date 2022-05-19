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Posted 19 мая 2022, 05:18

Published 19 мая 2022, 05:18

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Суд над украинским боевиком Денисом Мурыгой состоится 19 мая в Ростове-на-Дону

19 мая 2022, 05:18
В Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по избранию меры пресечению Денису Мурыге, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По данным Telegram-каналов и СМИ, Мурыге вменяют подрыв моста в Луганской области. Это произошло в 2019 году, тогда погибли часовые ДНР.

По некоторым данным, Мурыга является представителем одного из украинских нацформирований. Теперь появилась информация о судебном заседании 19 мая.

«Материал об избрании меры пресечения Мурыги будет рассмотрен Ленинским районным судом в закрытом судебном заседании. По этой причине допуска СМИ не будет», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в спецоперации на Украине погиб 21-летний десантник Никитин из Ростовской области.

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