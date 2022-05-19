Суд над украинским боевиком Денисом Мурыгой состоится 19 мая в Ростове-на-Дону

Posted 19 мая 2022, 05:18
Published 19 мая 2022, 05:18
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
По данным Telegram-каналов и СМИ, Мурыге вменяют подрыв моста в Луганской области. Это произошло в 2019 году, тогда погибли часовые ДНР.
По некоторым данным, Мурыга является представителем одного из украинских нацформирований. Теперь появилась информация о судебном заседании 19 мая.
«Материал об избрании меры пресечения Мурыги будет рассмотрен Ленинским районным судом в закрытом судебном заседании. По этой причине допуска СМИ не будет», — прокомментировали в пресс-службе.