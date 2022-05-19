В 74 раза увеличил доход самый богатый депутат Ростова Евгений Соболев в 2021 году

Posted 19 мая 2022, 08:33
Published 19 мая 2022, 08:33
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
При этом по итогам 2020 года доход депутата составлял всего 11,5 миллиона рублей. Тогда ему принадлежали две квартиры площадью более 160 квадратных метров каждая и несколько комнат в подвале. Таким образом Евгений Соболев сумел увеличить свой доход в более, чем в 74 раза всего за один год.
Помимо внушительной суммы дохода в долевой собственности у Соболева находится не менее внушительный земельный участок. Его площадь составляет 1,5 миллиона квадратных метра. А в качестве транспортного средства у депутата экскаватор.
У Соболева двое детей, в пользовании у которых находится жилой дом площадью почти 500 квадратных метров.
Напомним, самая высокая среднемесячная зарплата среди главных врачей медицинских учреждений донской столицы оказалась у Александра Пономарева. Он является главврачом БСМП, а также депутатом городской Думы.
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