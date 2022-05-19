В 74 раза увеличил доход самый богатый депутат Ростова Евгений Соболев в 2021 году

При этом по итогам 2020 года доход депутата составлял всего 11,5 миллиона рублей. Тогда ему принадлежали две квартиры площадью более 160 квадратных метров каждая и несколько комнат в подвале. Таким образом Евгений Соболев сумел увеличить свой доход в более, чем в 74 раза всего за один год.