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Posted 20 мая 2022, 12:32

Published 20 мая 2022, 12:32

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Беженцам с Донбасса в Ростове стали массово выдавать паспорта РФ 20 мая

20 мая 2022, 12:32
В Ростове в пятницу, 20 мая, прошла церемония вручения российских паспортов прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР, сообщили в региональном ГУ МВД.

Всего в этот день паспорта получили 20 человек. До этого они написали заявления на получение российских документов по упрощенному порядку.

Одним из получателей российского паспорта стал 17-летний молодой человек. Его мечтой является работа в полиции. В этом году он заканчивает школу и намерен пойти получать высшее образование.

Ранее стало известно, что всех эвакуированных с территорий республик и Украины будут проверять на заболевание холерой. Это связано с повышенными мерами предосторожности.

#Общество#Новости
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