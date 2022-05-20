День льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области 26 мая

Льготы будут действовать в 18 государственных ветеринарных лечебницах в 17 городах и населенных пунктах региона. Причем в донской столице скидка будет действовать в двух подобных пунктах. Один расположен на улице 16-я Линия, а второй - на проспекте Кировский.
Услуги оказываются только здоровым собакам и кошкам, у которых отсутствуют признаки заболеваний при осмотре.
Ранее эксперт рассказал, что есть шанс избежать нападения бродячей собаки, если не поворачиваться к ней спиной. Кроме того, нельзя убегать от псов. Это может стать для них триггером.