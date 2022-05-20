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День льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области 26 мая

20 мая 17:10
Фото: Pixabay
В Ростовской области можно будет по льготным ценам провести стерилизацию и кастрацию собак и кошек в четверг, 26 мая, сообщили в облправительстве.

Льготы будут действовать в 18 государственных ветеринарных лечебницах в 17 городах и населенных пунктах региона. Причем в донской столице скидка будет действовать в двух подобных пунктах. Один расположен на улице 16-я Линия, а второй - на проспекте Кировский.

Услуги оказываются только здоровым собакам и кошкам, у которых отсутствуют признаки заболеваний при осмотре.

Ранее эксперт рассказал, что есть шанс избежать нападения бродячей собаки, если не поворачиваться к ней спиной. Кроме того, нельзя убегать от псов. Это может стать для них триггером.

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