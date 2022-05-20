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Эксперты Сбербанка рассказали, как изменится курс рубля и доллара после 25 мая

20 мая 07:55
Фото: pixabay.com
Представители компании “Сбербанк” раскрыли, как изменится курс рубля и доллара после 25 мая. По мнению финансового аналитика SberCIB Investment Юрия Попова, на динамику российской национальной валюты в текущих условиях будут влиять несколько факторов.

Прогноз колебаний рубля и доллара приводит сайт портала PRIMPRESS.

Как пишет infox.ru со ссылкой на комментарий специалиста, в первых числах июня заканчивается срок трехмесячных банковских вкладов, которые клиенты открывали под высокий процент годовых в начале весны. Таким образом высвободится внушительный объем денежных средств, которые граждане смогут использовать на собственные нужды.

Аналитик прогнозирует, что на фоне укрепления позиций рубля и ослабления курса американской валюты большая часть россиян решит перевести в доллары свои рублевые накопления. Но такая тенденция не должна привести к падению курса рубля, так как 25 мая стартует сезон выплат налогов на добычу полезных ископаемых. Экспортеры начнут активно сбывать валюту на оплату налогов.

Резюмируя все происходящие в российской экономике процессы, Юрий Попов заявляет, что российская национальная валюта с высокой долей вероятности может зафиксироваться на показателе 62 рубля за доллар.

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