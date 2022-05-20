Эксперты Сбербанка рассказали, как изменится курс рубля и доллара после 25 мая

Аналитик прогнозирует, что на фоне укрепления позиций рубля и ослабления курса американской валюты большая часть россиян решит перевести в доллары свои рублевые накопления. Но такая тенденция не должна привести к падению курса рубля, так как 25 мая стартует сезон выплат налогов на добычу полезных ископаемых. Экспортеры начнут активно сбывать валюту на оплату налогов.