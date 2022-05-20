Факультет академии архитектуры и искусств отмечает 50-летний юбилей

Всего в рамках праздника подготовили несколько мероприятий. Так, 20 мая в 16.00 мск открылась выставка преподавателей и выпускников «50 лет ХГФ», посмотреть на работы можно в выставочном зале Союза педагогов-художников.
В субботу с 11 часов можно будет попасть на выставку работ учащихся под названием "Образ города". А в Академии архитектуры откроется выставка «50 лет ХГФ». Здесь же в 12 часов состоится День выпускника, в рамках которого наградят лучших педагогов-художников.
Добавим, что событие является очень важным для региона, ведь с момента основания факультета местные жители смогли получать профессиональное художественное образование.
«Выпускники художественно-графического факультета во многом определяют сегодня уровень Южно-Российской художественной школы. О достаточно высоком уровне профессиональной подготовки по профильным дисциплинам кафедры свидетельствует тот факт, что наши выпускники преподают сегодня дисциплины предметной подготовки по изобразительному искусству во всех высших и средних учебных заведениях города и области, в ряде городов России, занимают ключевые должности в учреждениях образования и культуры города и области и самым непосредственным образом влияют на формирование культурной среды Юга России, способствуют сохранению и развитию традиций Донской художественной школы», - отметила директор Академии архитектуры и искусства Наталья Чемерисова.
После этого художественное образование в области вышло на новый уровень. Факультет уже в 1980-е годы стал известным на весь СССР, попав в топ-5 лучших в стране.
Развитие кафедры проходило с каждым годом, а в 1992 году открыли заочное отделение. В следующем году появилась аспирантура по специальности «Теория и методика обучения и воспитания».
В 2001 и 2002 годы открыли специальности «Живопись» и «Графика», 2005 - «Скульптура», 2016 - «Монументально-декоративное искусство». А в 2012 году кафедру ИЗО поделили на две кафедры: изобразительного искусства и кафедру живописи, графики и скульптуры.
Все учащиеся получают высокий уровень профподготовки, так как выпускники становятся преподавателями во всех высших и средних учебных заведениях города и области, в ряде городов России.
Выпускник художественно-графического факультета Олег Майборода рассказал, что он поступил в 1984 году и тогда в основном учились юноши. Также особое внимание уделяли спорту и учащиеся занимали призовые места на соревнованиях.
"На Худграфе за достижения в семестре дарили изобразительные материалы. А после окончания вручали ромбовидный значок, который считался очень престижным", - поделился воспоминаниями выпускник.
С 2000 года в течение 17 лет завкафедрой была выпускница ХГФ РГПУ, профессор, академик РАХ Лариса Ушакова. Лариса Георгиевна занималась разработкой новых направлений образовательной деятельности факультета.
Заведующая кафедры «Теория и практика изобразительного искусства» Наталья Терещенко рассказала, что в прошлом году объединили кафедры ИЗО и ЖГиС. Здесь трудятся 40 преподавателей, есть бакалавриат и магистратура.
"Сейчас кафедра «ТиПИЗО» - это три члена Российской академии художеств, шесть заслуженных художников РФ, два доктора педагогических наук, шесть кандидатов наук», - рассказала Наталья Терещенко.