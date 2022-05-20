Факультет академии архитектуры и искусств отмечает 50-летний юбилей

«Выпускники художественно-графического факультета во многом определяют сегодня уровень Южно-Российской художественной школы. О достаточно высоком уровне профессиональной подготовки по профильным дисциплинам кафедры свидетельствует тот факт, что наши выпускники преподают сегодня дисциплины предметной подготовки по изобразительному искусству во всех высших и средних учебных заведениях города и области, в ряде городов России, занимают ключевые должности в учреждениях образования и культуры города и области и самым непосредственным образом влияют на формирование культурной среды Юга России, способствуют сохранению и развитию традиций Донской художественной школы», - отметила директор Академии архитектуры и искусства Наталья Чемерисова.