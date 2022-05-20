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Монету из McDonald’s за 1 млн рублей продают в Ростове

20 мая 20:59
Фото: Avito
Монету из McDonald’s за 1 миллион рублей на продажу выставил бывший сотрудник сети из Ростова-на-Дону, объявление размещено на одном из популярных сервисов.

На просторах сайта объявлений аналогичные монеты можно найти и за 50, 500, 2500 и даже свыше 10 000 рублей. Однако один из продавцов установил абсолютный рекорд на цену монеты с логотипом McDonald’s в Ростове и продает её за 1 миллион рублей.

«Я думаю, эту монету за такие деньги купит человек, которому монета не нужна, а хочется сделать добрый поступок и помочь кому-то в достижении цели», – объясняет высокую цену продавец.

По словам автора объявления, он видел много похожих объявлений, где люди продавали символические вещи за большие суммы в надежде достичь материальной цели за вырученные деньги.

«Моя цель, например, купить машину. Я сомневаюсь, что кто-то захочет купить монету, но чем черт не шутит», – делится продавец.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанин продает зонт из McDonald’s за 1 млн рублей

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