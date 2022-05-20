Монету из McDonald’s за 1 млн рублей продают в Ростове

На просторах сайта объявлений аналогичные монеты можно найти и за 50, 500, 2500 и даже свыше 10 000 рублей. Однако один из продавцов установил абсолютный рекорд на цену монеты с логотипом McDonald’s в Ростове и продает её за 1 миллион рублей.