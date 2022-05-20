Монету из McDonald’s за 1 млн рублей продают в Ростове

На просторах сайта объявлений аналогичные монеты можно найти и за 50, 500, 2500 и даже свыше 10 000 рублей. Однако один из продавцов установил абсолютный рекорд на цену монеты с логотипом McDonald’s в Ростове и продает её за 1 миллион рублей.
«Я думаю, эту монету за такие деньги купит человек, которому монета не нужна, а хочется сделать добрый поступок и помочь кому-то в достижении цели», – объясняет высокую цену продавец.
По словам автора объявления, он видел много похожих объявлений, где люди продавали символические вещи за большие суммы в надежде достичь материальной цели за вырученные деньги.
«Моя цель, например, купить машину. Я сомневаюсь, что кто-то захочет купить монету, но чем черт не шутит», – делится продавец.