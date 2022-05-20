rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На «черном» рынке Ростовской области продавали дорогие лекарства от COVID-19

20 мая 16:31
Фото: Pixabay
В Ростовской области были обнаружены сайты, на которых продавались дорогостоящие лекарства, предназначенные для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.

Всего за пару часов были обнаружены и заблокированы девять порталов, на которых велась незаконная торговля.

На данных ресурсах продавался препарат Актемра, которым лечат ковид в стационарах. Как отмечается в сообщении, для того, чтобы хранить такое лекарство, нужны специальные условия. Скорее всего подпольные продавцы их не соблюдали.

Начальная цена препарата на «черном» рынке составляла 100 тысяч рублей. В Росздравнадзоре отметили, что покупать такие лекарства с рук не следует.

Ранее в Ростове двое детей-инвалидов, которые являются инсулинозависимыми, не получили лекарства в срок. Получить их удалось только через суд.

Материалы по теме
Ростовская область готовится к наплыву тяжелых больных с коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00