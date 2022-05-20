Откуда в Ростове бешеные чайки, пыльные бури и почему горожане интересуются маньяками

Этот запрос часто встречается в поисковиках, так как пыльные бури в регионе перестали быть редкостью. Они появляются в любой сезон, кроме зимы, чем сильно мешают водителям, снижая видимость.
Местные жители это явление не оставили без внимания и интересовались причинами появления бурь. Многие считают, что причинами являются вырубленные лесополосы.
Некоторые винят во всем пожары, которые уничтожают зеленые насаждения. Так, в 2017 году выгорело пять тысяч гектаров лесного массива Нижнекундрюченского заповедника в Усть-Донецком районе. Пожар тушили пять дней. Его итогом стало изменение климата в Ростовской области, поскольку сгоревшие лесополосы защищали регион он пыльных бурь.
На самом деле этого заболевания в регионе нет, но в последнее время с наступлением теплой погоды стали активно принимать меры профилактики. Эту ситуацию прокомментировал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев и объяснил, чего ждать жителям.
Он заявил, что регион относится к первому типу в классификации опасности распространения. Из-за этого необходимые меры принимают с мая.
В данный момент приходится работать в усиленном режиме, так как область принимает большие миграционные потоки. В теории это может сказаться на эпидситуации.
Ковалев считает, что ответственные службы до октября должны работать в режиме готовности ко вспышке. Но на текущий момент ни одного случая зарегистрировано не было.
В прошлом году жители Ростова столкнулись с необычной ситуацией — они заметили на улицах города большое количество чаек. Ученые нашли объяснение нашествию птиц.
Это случилось из-за холодной погоды и ухудшения метеорологических условий, вмешавшихся в процесс сезонной миграции птиц. Мигрирующие на север пернатые задержались, пережидая непогоду и ожидая потепления.
Через некоторое время чайки улетели и ростовчане о них позабыли. При этом некоторых из них можно было назвать бешеными, местные жители увидели, как птицы напали на собаку, приняв ее за еду.
Причин для появления такого запроса несколько, в том числе слухи, которые пускают в Ростове-на-Дону, чтобы испугать местных жителей. Но в кратчайшие сроки такую информацию как правило опровергают, но спустя время слухи появляются снова.
Стоит вернуться лет на 30 назад и вспомнить, что Ростовская область считалась чуть ли не аномальной зоной, за десятилетие 90-х здесь было найдено больше маньяков, чем на всей территории США.
Всего с 1987 по 1997 в регионе было выявлено 34 серийных убийцы. Местные жители хорошо помнят эти события. А в регионе до сих пор периодически происходят убийства людей. Самым известным серийным убийцей в Ростовской области стал Андрей Чикатило, на счету которого оказалось больше полусотни жертв.
Это больная тема для местных жителей, которые ждут строительства метро десятки лет, но перспектив становится все меньше. Инициатива построить подземку появилась еще в СССР, а в 1987 году приняли постановление о реализации проекта. Но планам сбыться было не суждено.
К этой теме снова вернулись в 2000-х годах и даже создали специальное ведомство — управление метро Ростова.
Но вскоре от строительства снова отказались из-за колоссальных расходов и тяжелой геологии. Управление было ликвидировано в 2015 году.
Крест на проекте метро поставил в 2021 году вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что в городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лучше прокладывать линии трамваев. А о строительстве метро в Ростове-на-Дону вопрос закрыл.
Теперь вместо метро хотят реализовать проект скоростного трамвая. Пока тема строительства подземного метрополитена не обсуждается. Хотя ростовчане до сих пытаются найти в Интернете какую-либо информацию об этом.
Город Нор Нахичеван был основан на правом берегу реки Дон по указу императрицы Екатерины Великой армянами-переселенцами из Крыма в 1779 году. Донские армяне в основной своей массе являются потомками жителей города Ани. Этот город являлся столицей средневековой Армении.
В последствии с 1929 года город стал частью Пролетарского района Ростова-на-Дону.
Тем не менее, топоним «Нахичевань» продолжает неофициально использоваться жителями Ростова применительно к соответствующей части города.