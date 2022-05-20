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Откуда в Ростове бешеные чайки, пыльные бури и почему горожане интересуются маньяками

20 мая 15:48
Фото: pixabay
Жители Ростова-на-Дону порой очень любопытны и интересуются всем, что связано с городом. Что именно они ищут в Интернете и какие ответы находят, в материале RostovGazeta.

Откуда в Ростове пыльные бури

Этот запрос часто встречается в поисковиках, так как пыльные бури в регионе перестали быть редкостью. Они появляются в любой сезон, кроме зимы, чем сильно мешают водителям, снижая видимость.

Фото: pexels

Местные жители это явление не оставили без внимания и интересовались причинами появления бурь. Многие считают, что причинами являются вырубленные лесополосы.

Некоторые винят во всем пожары, которые уничтожают зеленые насаждения. Так, в 2017 году выгорело пять тысяч гектаров лесного массива Нижнекундрюченского заповедника в Усть-Донецком районе. Пожар тушили пять дней. Его итогом стало изменение климата в Ростовской области, поскольку сгоревшие лесополосы защищали регион он пыльных бурь.

Откуда в Ростове холера

На самом деле этого заболевания в регионе нет, но в последнее время с наступлением теплой погоды стали активно принимать меры профилактики. Эту ситуацию прокомментировал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев и объяснил, чего ждать жителям.

Он заявил, что регион относится к первому типу в классификации опасности распространения. Из-за этого необходимые меры принимают с мая.

Фото: pixabay

В данный момент приходится работать в усиленном режиме, так как область принимает большие миграционные потоки. В теории это может сказаться на эпидситуации.

Ковалев считает, что ответственные службы до октября должны работать в режиме готовности ко вспышке. Но на текущий момент ни одного случая зарегистрировано не было.

Откуда в Ростове чайки

В прошлом году жители Ростова столкнулись с необычной ситуацией — они заметили на улицах города большое количество чаек. Ученые нашли объяснение нашествию птиц.

Это случилось из-за холодной погоды и ухудшения метеорологических условий, вмешавшихся в процесс сезонной миграции птиц. Мигрирующие на север пернатые задержались, пережидая непогоду и ожидая потепления.

Фото: pixabay

Через некоторое время чайки улетели и ростовчане о них позабыли. При этом некоторых из них можно было назвать бешеными, местные жители увидели, как птицы напали на собаку, приняв ее за еду.

«Почему в Ростове много маньяков»

Причин для появления такого запроса несколько, в том числе слухи, которые пускают в Ростове-на-Дону, чтобы испугать местных жителей. Но в кратчайшие сроки такую информацию как правило опровергают, но спустя время слухи появляются снова.

Стоит вернуться лет на 30 назад и вспомнить, что Ростовская область считалась чуть ли не аномальной зоной, за десятилетие 90-х здесь было найдено больше маньяков, чем на всей территории США.

Всего с 1987 по 1997 в регионе было выявлено 34 серийных убийцы. Местные жители хорошо помнят эти события. А в регионе до сих пор периодически происходят убийства людей. Самым известным серийным убийцей в Ростовской области стал Андрей Чикатило, на счету которого оказалось больше полусотни жертв.

Почему в Ростове нет метро

Это больная тема для местных жителей, которые ждут строительства метро десятки лет, но перспектив становится все меньше. Инициатива построить подземку появилась еще в СССР, а в 1987 году приняли постановление о реализации проекта. Но планам сбыться было не суждено.

К этой теме снова вернулись в 2000-х годах и даже создали специальное ведомство — управление метро Ростова.

Но вскоре от строительства снова отказались из-за колоссальных расходов и тяжелой геологии. Управление было ликвидировано в 2015 году.

Крест на проекте метро поставил в 2021 году вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что в городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лучше прокладывать линии трамваев. А о строительстве метро в Ростове-на-Дону вопрос закрыл.

Теперь вместо метро хотят реализовать проект скоростного трамвая. Пока тема строительства подземного метрополитена не обсуждается. Хотя ростовчане до сих пытаются найти в Интернете какую-либо информацию об этом.

Откуда в Ростове армяне

Город Нор Нахичеван был основан на правом берегу реки Дон по указу императрицы Екатерины Великой армянами-переселенцами из Крыма в 1779 году. Донские армяне в основной своей массе являются потомками жителей города Ани. Этот город являлся столицей средневековой Армении.

В последствии с 1929 года город стал частью Пролетарского района Ростова-на-Дону.

Тем не менее, топоним «Нахичевань» продолжает неофициально использоваться жителями Ростова применительно к соответствующей части города.

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