Откуда в Ростове бешеные чайки, пыльные бури и почему горожане интересуются маньяками

Всего с 1987 по 1997 в регионе было выявлено 34 серийных убийцы. Местные жители хорошо помнят эти события. А в регионе до сих пор периодически происходят убийства людей. Самым известным серийным убийцей в Ростовской области стал Андрей Чикатило, на счету которого оказалось больше полусотни жертв.