rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 мая 2022, 10:16

Published 20 мая 2022, 10:16

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Прокуратура в Ростовской области проверит коммунальщиков из-за упавшего в яму ребенка

Прокуратура в Ростовской области проверит коммунальщиков из-за упавшего в яму ребенка

20 мая 2022, 10:16
Фото: 1MI
В Аксайском районе проверят работу водоснабжающей организации после падения маленького ребенка в яму, подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Причиной прокурорской проверки стало падение малолетнего мальчика в яму, появившуюся в ходе ремонта инженерных коммуникаций поставщиком водоснабжения Аксайского района.

Чрезвычайное происшествие произошло во вторник, 17 мая, когда мальчик шел по улице Ягодной. Маленький житель поселка Водопадного упал в яму и ударился головой, в результате чего заработал травму. В итоге ребенка доставили в больницу для получения помощи медиков.

Теперь сотрудники прокуратуры начали проверку, чтобы установить соблюдение организацией требований законодательства. После установки причин и обстоятельств происшествия будет принято решение о дальнейших мерах реагирования.

Ранее сотруднику волгодонского водоканала утвердили обвинительное заключение из-за падения ребенка в люк.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика