С фотостены ко Дню Победы у парка Горького Ростова убрали не всех фашистов

Ранее Ларин рассказал, что в его доме прошли обыски. Он предполагает, что это может быть связано с тем, что в начале мая он написал в соцсети об обнаруженных им изображениях фашистов на стенде, подготовленным к 9 Мая. Данный стенд был размещен возле парка имени Максима Горького в донской столице.
После того, как данная информация вызвала общественный резонанс, власти города обещали убрать спорные изображения.
Однако, по словам эксперта, не все ошибки на фотостене были найдены и устранены. Там все еще есть фотографии немецких захватчиков, которые стреляют из пулеметов.