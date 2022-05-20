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С фотостены ко Дню Победы у парка Горького Ростова убрали не всех фашистов

20 мая 13:24
Фото: Дежурный по Ростову
В Ростове-на-Дону с вызвавшей общественной резонанс стены, подготовленной ко Дню Победы, убрали не все изображения фашистов, об этом сообщил эксперт общественной палаты Николай Ларин корреспонденту RostovGazeta.

Ранее Ларин рассказал, что в его доме прошли обыски. Он предполагает, что это может быть связано с тем, что в начале мая он написал в соцсети об обнаруженных им изображениях фашистов на стенде, подготовленным к 9 Мая. Данный стенд был размещен возле парка имени Максима Горького в донской столице.

После того, как данная информация вызвала общественный резонанс, власти города обещали убрать спорные изображения.

Фото: Дежурный по Ростову

Однако, по словам эксперта, не все ошибки на фотостене были найдены и устранены. Там все еще есть фотографии немецких захватчиков, которые стреляют из пулеметов.

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