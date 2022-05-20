С фотостены ко Дню Победы у парка Горького Ростова убрали не всех фашистов

Ранее Ларин рассказал, что в его доме прошли обыски. Он предполагает, что это может быть связано с тем, что в начале мая он написал в соцсети об обнаруженных им изображениях фашистов на стенде, подготовленным к 9 Мая. Данный стенд был размещен возле парка имени Максима Горького в донской столице.