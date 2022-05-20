У члена Общественной палаты Ростова-на-Дону Николая Ларина прошли обыски 14 мая

Неизвестные пришли к Ларину домой 14 мая. Сам он предполагает, что причиной является его публикация в соцсетях перед 9 Мая.
Ларин заметил фото фашиста на композиции, которая находится перед входом в парк имени Горького. Это вызвало широкий общественный резонанс.
«Я не затрагиваю политику и пишу только о городских проблемах. Полагаю, что с обысками пришли из-за моей деятельности», — считает собеседник.
Он добавил, что его активную позицию связывают с известным в донской столице журналистом Сергеем Резником. Последний находится в розыске.