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В Канаде зафиксировано два случая заражения обезьяньей оспой

20 мая 14:34
Фото: pxhere.com
Сообщается, что один из случаев подтвержден у американского туриста, который недавно прибыл в страну.

Правительство Канады бьет тревогу. В стране зафиксирован уже второй случай заражения оспой обезьян. Как отмечается, случаи заражения выявлены в провинции Квебек, сообщает 360tv.ru со ссылкой на сайт правительства Канады.

Кстати, ВОЗ уже инициировала масштабное совещание на тему возможной пандемии обезьяньей оспы. Будут рассмотрены вопросы профилактики лечения и вакцинации.

Напомним, что за последние несколько дней новости о распространении обезьяньей оспы пришли из Австралии, Германии, Испании, Великобритании, Швеции и Италии.

Эксперты утверждают, что оспа обезьян у человека проходит в легкой форме. Первым симптомами являются озноб, температура, боли в мышцах и сыпь.

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