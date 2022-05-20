В Канаде зафиксировано два случая заражения обезьяньей оспой

Правительство Канады бьет тревогу. В стране зафиксирован уже второй случай заражения оспой обезьян. Как отмечается, случаи заражения выявлены в провинции Квебек, сообщает 360tv.ru со ссылкой на сайт правительства Канады.
Кстати, ВОЗ уже инициировала масштабное совещание на тему возможной пандемии обезьяньей оспы. Будут рассмотрены вопросы профилактики лечения и вакцинации.
Напомним, что за последние несколько дней новости о распространении обезьяньей оспы пришли из Австралии, Германии, Испании, Великобритании, Швеции и Италии.
Эксперты утверждают, что оспа обезьян у человека проходит в легкой форме. Первым симптомами являются озноб, температура, боли в мышцах и сыпь.