В центре Ростова перекроют движение из-за полумарафона ««ЗаБег.РФ» 22 мая

Posted 20 мая 2022, 11:58
Published 20 мая 2022, 11:58
Modified 1 октября, 13:05
Updated 1 октября, 13:05
Полумарафон начнется в 09.00 мск на Театральной площади. Однако перекроют движение уже в 06.00 мск.
Участники забега первоначально пробегут две большие дистанции - на 10 и 21 километр. Они пробегут по улице Большой Садовой, проспекту Соколова, улице Седова, по Ворошиловскому мосту и улице Левобережной. Затем развернуться в обратном направлении в районе западного пешеходно-транспортного проезда к стадиону «Ростов Арена».
Это считается, как один круг на 10 километров. Те, кто примет участие в забеге на 21 километр, пробегут два таких круга.
Также будут еще две дистанции - длиной один и пять километров. По ним старты отодвинуты на 11.00 и 9.30. Разрешат движение транспорта только в 14.00.
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