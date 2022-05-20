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Posted 20 мая 2022, 11:58

Published 20 мая 2022, 11:58

Modified 1 октября, 13:05

Updated 1 октября, 13:05

В центре Ростова перекроют движение из-за полумарафона ««ЗаБег.РФ» 22 мая

20 мая 2022, 11:58
В Ростове в воскресенье, 22 мая, состоится шестой по счету Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», из-за которого перекроют центр города, сообщили в департаменте транспорта.

Полумарафон начнется в 09.00 мск на Театральной площади. Однако перекроют движение уже в 06.00 мск.

Участники забега первоначально пробегут две большие дистанции - на 10 и 21 километр. Они пробегут по улице Большой Садовой, проспекту Соколова, улице Седова, по Ворошиловскому мосту и улице Левобережной. Затем развернуться в обратном направлении в районе западного пешеходно-транспортного проезда к стадиону «Ростов Арена».

Это считается, как один круг на 10 километров. Те, кто примет участие в забеге на 21 километр, пробегут два таких круга.

Также будут еще две дистанции - длиной один и пять километров. По ним старты отодвинуты на 11.00 и 9.30. Разрешат движение транспорта только в 14.00.

Ранее в футбольном клубе «Ростов» опровергли ложные сообщения о переезде в другой город.

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