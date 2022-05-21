rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число заболевших COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 180 человек к 21 мая

21 мая 11:46
Фото: pixabay.com
В Ростовской области общая статистика смертности от коронавируса превысила 10,9 тысячи летальных исходов, а за сутки заболели еще 180 жителей региона, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Ксубботе, 21 мая, коронавирус обнаружили у еще 180 жителей региона, что увеличило общую статистику заболеваемости за два года до 375,3 тысячи случаев. При этом за все время пандемии от болезни излечились более 363,1 тысячи жителей. В данный момент коэффициент распространения болезни составляет 1,4.

Большинство зараженных нашли в Ростове-на-Дону, где заболели 38 жителей, за ним самые высокие показатели заболеваемости зафиксировали на территории Аксайского района и Батайска, где заболели от 14 до 15 человек. При этом треть суточных случаев заболеваемости пришлась на молодых людей до 45 лет и еще 30% на людей предпенсионного возраста от 46 до 65 лет.

На лечении в больницах находятся всего 250 больных коронавирусом, 2% из них подключены к инвазивной ИВЛ из-за ухудшения самочувствия.

Кроме того сообщается о еще двух жертвах коронавируса — мужчинах 66 и 85 лет. Их гибель увеличила общую статистику смертности за два года пандемии до 10917 случаев летального исхода.

В минувшие сутки лаборатории Ростовской области провели более 10,2 тысячи ПЦР-тестов, а от коронавируса прошел вакцинацию 721 житель региона.

Ранее корреспонденты RostovGazeta подготовили материал о вспышке оспы обезьян, симптомах и лечении болезни.

Материалы по теме
Новости недели Ростова о последствиях корпоратива в панталонах и масочном режимеРостовчане назвали беспределом отказ Роспотребнадзора отменять масочный режимЖители Ростовской области потребовали у губернатора Голубева отменить масочный режим
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00