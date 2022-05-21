Число заболевших COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 180 человек к 21 мая

Ксубботе, 21 мая, коронавирус обнаружили у еще 180 жителей региона, что увеличило общую статистику заболеваемости за два года до 375,3 тысячи случаев. При этом за все время пандемии от болезни излечились более 363,1 тысячи жителей. В данный момент коэффициент распространения болезни составляет 1,4.
Большинство зараженных нашли в Ростове-на-Дону, где заболели 38 жителей, за ним самые высокие показатели заболеваемости зафиксировали на территории Аксайского района и Батайска, где заболели от 14 до 15 человек. При этом треть суточных случаев заболеваемости пришлась на молодых людей до 45 лет и еще 30% на людей предпенсионного возраста от 46 до 65 лет.
На лечении в больницах находятся всего 250 больных коронавирусом, 2% из них подключены к инвазивной ИВЛ из-за ухудшения самочувствия.
Кроме того сообщается о еще двух жертвах коронавируса — мужчинах 66 и 85 лет. Их гибель увеличила общую статистику смертности за два года пандемии до 10917 случаев летального исхода.
В минувшие сутки лаборатории Ростовской области провели более 10,2 тысячи ПЦР-тестов, а от коронавируса прошел вакцинацию 721 житель региона.
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