Число заболевших COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 180 человек к 21 мая

Большинство зараженных нашли в Ростове-на-Дону, где заболели 38 жителей, за ним самые высокие показатели заболеваемости зафиксировали на территории Аксайского района и Батайска, где заболели от 14 до 15 человек. При этом треть суточных случаев заболеваемости пришлась на молодых людей до 45 лет и еще 30% на людей предпенсионного возраста от 46 до 65 лет.