Единственный кинозал IMAX в Ростове прекратил работу с 4 мая

«Ситуацию по посещаемости нельзя сравнить даже с периодом после пандемии, когда залы было разрешено наполнять лишь на 25%», — сообщила Сапожникова, добавив, что ни один экономический кризис не был похож на то, с чем кинотеатры столкнулись сейчас.