Единственный кинозал IMAX в Ростове прекратил работу с 4 мая

Директор ростовского кинотеатра «Киномакс» Екатерина Сапожникова рассказала, что в настоящий момент индустрия кинопоказов и компания «Киномакс» находятся в стадии кризиса. После начала спецоперации на Украине руководство сети приняло решение о прекращении работы 30 кинозалов и двух кинотеатров, при этом под волну закрытий попали все 10 кинозалов IMAX, работающих в различных регионах Российской Федерации.
Екатерина Сапожникова рассказала, что зал IMAX завершил работу в Ростове 4 мая из соображений экономии, а также из-за отсутствия репертуара.
«Ситуацию по посещаемости нельзя сравнить даже с периодом после пандемии, когда залы было разрешено наполнять лишь на 25%», — сообщила Сапожникова, добавив, что ни один экономический кризис не был похож на то, с чем кинотеатры столкнулись сейчас.
В конце марта сотрудники кинотеатров Ростова пожаловались корреспонденту RostovGazeta, что выручка упала на 80%, а фильмы показывают практически пустым залам.