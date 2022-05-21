rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Единственный кинозал IMAX в Ростове прекратил работу с 4 мая

21 мая 17:38
Фото: pixabay.com
Сеть «Киномакс» приняла решение о прекращении работы кинозала IMAX в Ростове из-за отсутствия фильмов и критического спада посещаемости, подробностями поделился портал Donnews.

Директор ростовского кинотеатра «Киномакс» Екатерина Сапожникова рассказала, что в настоящий момент индустрия кинопоказов и компания «Киномакс» находятся в стадии кризиса. После начала спецоперации на Украине руководство сети приняло решение о прекращении работы 30 кинозалов и двух кинотеатров, при этом под волну закрытий попали все 10 кинозалов IMAX, работающих в различных регионах Российской Федерации.

Екатерина Сапожникова рассказала, что зал IMAX завершил работу в Ростове 4 мая из соображений экономии, а также из-за отсутствия репертуара.

«Ситуацию по посещаемости нельзя сравнить даже с периодом после пандемии, когда залы было разрешено наполнять лишь на 25%», — сообщила Сапожникова, добавив, что ни один экономический кризис не был похож на то, с чем кинотеатры столкнулись сейчас.

В конце марта сотрудники кинотеатров Ростова пожаловались корреспонденту RostovGazeta, что выручка упала на 80%, а фильмы показывают практически пустым залам.

Материалы по теме
Ростовские кинотеатры отказались от увеличения цен на билетыРостовчане пострадали из-за ЧП на теплотрассе, а кинотеатры заморозили цены на билетыРостовчанка стала владельцем обанкротившегося в пандемию кинотеатра в Новочеркасске
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00