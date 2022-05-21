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Ходаковский рассказал об инциденте на «Азовстали» с ранеными боевиками

21 мая 08:15
Фото: pixabay
Находящиеся на территории «Азовстали» украинские солдаты получили ранения, пытаясь взорвать оружие, сообщил в Telegram-канале комбат «Востока» Александр Ходаковский.

Боевики начали взрывать оружие и боеприпасы, но удержать ситуацию под контролем не смогли. Из-за чего последовали громкие звуки взрывов.

«Киев сразу же заявил, что мы нарушаем перемирие. Через полчаса выходят три раненых человека и держат четвертого, который получил ожоги», — пишет Ходаковский.

Украинские солдаты рассказали, что получили от начальства приказ устроить взрывы.

Напомним, что территорию мариупольского предприятия уже освободили от представителей украинских нацформирований. Всего внутри находились более двух тысяч человек.

До этого украинский суд заочно арестовал Януковича, скрывающегося в Ростовской области.

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