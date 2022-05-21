Ходаковский рассказал об инциденте на «Азовстали» с ранеными боевиками

Боевики начали взрывать оружие и боеприпасы, но удержать ситуацию под контролем не смогли. Из-за чего последовали громкие звуки взрывов.
«Киев сразу же заявил, что мы нарушаем перемирие. Через полчаса выходят три раненых человека и держат четвертого, который получил ожоги», — пишет Ходаковский.
Украинские солдаты рассказали, что получили от начальства приказ устроить взрывы.
Напомним, что территорию мариупольского предприятия уже освободили от представителей украинских нацформирований. Всего внутри находились более двух тысяч человек.