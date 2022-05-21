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Какие симптомы у оспы обезьян и что о ней известно

21 мая 09:17
Фото: pixabay
В Западной Европе произошла вспышка оспы обезьян, которая передается от человека к человеку и может привести к летальному исходу. Что известно о заболевании и какие у него симптомы, в материале RostovGazeta.

Что известно об оспе обезьян

Этот вирус появился еще в 1970-х годах, но за пределы Африки практически никогда не выходил. Теперь же инфекция распространяется по нескольким странам, в том числе Испании, Британии и Португалии.

Какие симптомы у оспы обезьян

Инкубационный период заболевания длится от 7 до 14 дней, в некоторых случаях срок достигает 21 день. Среди симптомов выделяют лихорадку, головные и мышечные боли, увеличение лимфоузлов и озноб.

Через некоторое время на лице выступает сыпь, иногда ее можно заметить и на других частях тела. Сама болезнь длится в течение месяца.

Как распространяется оспа обезьян

Ранее было известно, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты говорят, что опасно спать с зараженным в одной комнате, пить и есть из одной посуды.

Но в последнее время появились сведения, что вирус может распространяться и другим способом. По некоторым данным, болезнь передавалась через физический контакт.

Можно ли умереть от оспы обезьян

На данный момент известны два штамма болезни. Один из них является более тяжелым центральноафриканский с летальностью 10,6%. Другой получил название западноафриканский, в этом случае показатель составляет 3,6%.

Как лечить оспу обезьян

Чаще всего оспа является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются до трех недель. Специфические виды лечения или вакцины от оспы обезьян отсутствуют, однако вспышки этого заболевания поддаются контролю.

По данным Роспотребнадзора, эффективность вакцинации против натуральной оспы для профилактики оспы обезьян в прошлом достигала 85%. Но дело в том, что для основной части населения этой вакцины нет, так как болезнь победили во всем мире.

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