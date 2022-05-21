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Миллионы заработали заместители сити-менеджера Ростова Логвиненко в 2021 году

21 мая 06:22
Фото: pixabay
Заместители главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко раскрыли данные о своих зарплатах за 2021 год, говорится на портале мэрии.

Сам градоначальник задекларировал доход 8,1 миллиона рублей. Недвижимости и машин у него не оказалось.

Годовой доход первого заместителя Юрия Овчинникова оказался больше, чем у Логвиненко. За год он стал богаче на 8,6 миллиона рублей, плюс 537 тысяч рублей заработала его супруга.

В семье есть две квартиры и автомобиль Toyota Camry. Другой заместитель Андрей Дикун смог заработать 1,7 миллиона рублей, в собственности есть два участка, дом и квартира. Он ездит на автомобиле BMW X5.

Еще 1,9 миллиона рублей заработал Дмитрий Симков, в собственности есть участок и машина Land Rover. Его несовершеннолетний ребенок владеет тремя квартирами и нежилым помещением.

Примерно такую же сумму за год заработал Алексей Пикалов, он имеет две квартиры, площадь одной из которых достигает 100 квадратных метров. Супруга добавила в семейный бюджет 2,8 миллиона рублей.

Более 2,4 миллиона рублей задекларировала Елена Кожухова и еще 17 миллионов заработал ее супруг. У них есть несколько участков, дом и квартира.

Доход Александра Новицкого достиг 2,1 миллиона рублей, еще 800 тысяч рублей заработала его жена. У нее есть квартира и автомобиль «ВАЗ».

Татьяна Асатрян указала в документах доход три миллиона рублей. Она владеет домом, участком и двумя квартирами.

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