Россия отказалась от поставок газа Финляндии с 21 мая

Причиной прекращения поставок стало неисполнение Финляндией условий Правительства РФ, которые потребовали совершать оплату газа исключительно в рублях, предоставив иностранным партнерам возможность конвертации через Газпромбанк. В таких же условиях оказались Болгария и Польша, которые не согласились с требованиями России. При этом сообщается, что поставки российского газа в Финляндию осуществлялись в течение последних 50 лет.