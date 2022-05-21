Россия отказалась от поставок газа Финляндии с 21 мая

Финский оператор Gasgrid рассказал, что российская корпорация «Газпром» прекратила осуществлять поставки газа утром 21 мая.
Причиной прекращения поставок стало неисполнение Финляндией условий Правительства РФ, которые потребовали совершать оплату газа исключительно в рублях, предоставив иностранным партнерам возможность конвертации через Газпромбанк. В таких же условиях оказались Болгария и Польша, которые не согласились с требованиями России. При этом сообщается, что поставки российского газа в Финляндию осуществлялись в течение последних 50 лет.
Вместе с этим представители финской энергетической компании Gasum заявили, что летом газоснабжение начнут осуществлять через газопровод Balticconnector. Этот газопровод объединяет системы транспортировки газа Финляндии и Эстонии через Финский залив.
Напомним, в начале мая правительство Финляндии объявило о своем желании вступить в НАТО, чтобы укрепить силы Альянса.