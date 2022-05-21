Ветровой нагон может поднять уровень воды Дона в Азове и Ростове 21 и 22 мая

Метеорологи предупредили, что из-за ухудшения погодных условий на выходных 21 и 22 мая может подняться уровень воды в низовьях Дона, в частности рядом с Азовом и Ростовом-на-Дону. По словам ведомства подъем уровня произойдет из-за ветрового нагона воды, который будет длиться в течение следующих двух дней.