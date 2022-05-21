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Ветровой нагон может поднять уровень воды Дона в Азове и Ростове 21 и 22 мая

21 мая 14:01
Фото: pixabay.com
В Ростовской области объявили о возможном подъеме уровня воды в Дону у Азова и Ростова из-за штормового ветра 21 и 22 мая, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Метеорологи предупредили, что из-за ухудшения погодных условий на выходных 21 и 22 мая может подняться уровень воды в низовьях Дона, в частности рядом с Азовом и Ростовом-на-Дону. По словам ведомства подъем уровня произойдет из-за ветрового нагона воды, который будет длиться в течение следующих двух дней.

«Подтопление населенных пунктов не прогнозируется», — успокоили население представители МЧС.

Напомним, последний нагон ростовчане наблюдали в марте, когда вместо пополнения водой рек и водоемов обнажилось дно Дона.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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