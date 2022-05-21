Заведующая детским садом № 243 заработала больше сити-менеджера Ростова и губернатора

Абсолютным лидером рейтинга по уровню доходов стала заведующая детсадом № 243 в поселке Орджоникидзе Ростова Ольга Холодюк, чей заработок в 2021 году составил более 20,8 миллиона рублей. Заведующая обошла и сити-менеджера Алексея Логвиненко и губернатора Ростовской области Василия Голубева, суммарный заработок которых все равно оказался меньше ее доходов. В собственности женщины оказались участки земли общей площадью более 6,9 тысячи квадратных метров с жилым домом. При этом супруг женщины принес в семейный бюджет еще 4,4 миллиона рублей. В собственности которого оказались 5,2 тысячи квадратных метров земли, квартира и еще два дома, площадь одного из них составила 525,3 квадратных метра. В собственности семьи также указаны Hyundai Tucson, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander и «ГАЗ-69А» с прицепом.
Следующей стала руководитель детского сада № 199 Ирина Ломова, ее доход составил 10 миллионов рублей, а в собственности женщины оказались две квартиры общей площадью 185 квадратных метров. Женщина является кормильцем семьи, поскольку супруг заведующей в 2021 году показал нулевой доход и полное отсутствие недвижимости. Однако муж Ломовой оказался владельцем Peugeot Partner и прицепа «Купава-813210»
На третьем месте по уровню доходов оказалась заведующая детским садом № 293 Любовь Рвачева. Ее доход составил более 5,3 миллиона рублей, а в собственности оказались приусадебный участок и дом площадью 103,2 квадратных метра.
За ней в рейтинге последовала Алла Черненко, которая работает заведующей детсадом № 33. Ее доход в прошлом году составил свыше 5,1 миллиона рублей, а в собственности оказались земельный участок, два дома, гараж и «ВАЗ-21070». Ее супруг заработал 242,6 тысячи рублей, а в его владении нет никакого имущества.
Пятерку лидеров замкнула директор школы № 81 Наталья Берекчиева, чей доход составил более 4,3 миллиона рублей. В собственности женщины иномарка Mitsubishi Outlander, три квартиры общей площадью 228,2 квадратных метра, при этом ее несовершеннолетний ребенок также владеет долей земельного участка под жилищное строительство площадью 655 квадратных метров.