Заведующая детским садом № 243 заработала больше сити-менеджера Ростова и губернатора

Абсолютным лидером рейтинга по уровню доходов стала заведующая детсадом № 243 в поселке Орджоникидзе Ростова Ольга Холодюк, чей заработок в 2021 году составил более 20,8 миллиона рублей. Заведующая обошла и сити-менеджера Алексея Логвиненко и губернатора Ростовской области Василия Голубева, суммарный заработок которых все равно оказался меньше ее доходов. В собственности женщины оказались участки земли общей площадью более 6,9 тысячи квадратных метров с жилым домом. При этом супруг женщины принес в семейный бюджет еще 4,4 миллиона рублей. В собственности которого оказались 5,2 тысячи квадратных метров земли, квартира и еще два дома, площадь одного из них составила 525,3 квадратных метра. В собственности семьи также указаны Hyundai Tucson, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander и «ГАЗ-69А» с прицепом.