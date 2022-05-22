Логвиненко рассказал о разрушениях после урагана в Ростове 22 мая

Posted 22 мая 2022, 16:20
Published 22 мая 2022, 16:20
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Деревья повалило ураганным ветром, который поднялся в донской столице накануне. Сейчас последствия разрушений, которые он устроил в городе, устраняют, заверил глава администрации.
Работа по уборке территорий Ростова ведется оперативно, добавил Логвиненко. Он также сказал, что в городе почти убрали все деревья и ветки, которые завалили дороги. Ведется очистка ливневок от мусора.
Ранее стало известно, что из-за плохих погодных условий на Дону затопило свыше 140 придворовых территорий. Произошло это в 11 населенных пунктах региона.