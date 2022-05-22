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Posted 22 мая 2022, 16:20

Published 22 мая 2022, 16:20

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Логвиненко рассказал о разрушениях после урагана в Ростове 22 мая

Логвиненко рассказал о разрушениях после урагана в Ростове 22 мая

22 мая 2022, 16:20
Фото: 1MI.
За минувшие сутки в Ростове были повалены полсотни деревьев и крупных веток, рассказал сити-менеджер города в своем телеграм-канале.

Деревья повалило ураганным ветром, который поднялся в донской столице накануне. Сейчас последствия разрушений, которые он устроил в городе, устраняют, заверил глава администрации.

Работа по уборке территорий Ростова ведется оперативно, добавил Логвиненко. Он также сказал, что в городе почти убрали все деревья и ветки, которые завалили дороги. Ведется очистка ливневок от мусора.

Ранее стало известно, что из-за плохих погодных условий на Дону затопило свыше 140 придворовых территорий. Произошло это в 11 населенных пунктах региона.

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